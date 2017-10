No dia 7 de outubro celebra-se o Dia Nacional dos Castelos. Aproveitando a data, fazemos uma seleção dos melhores castelos europeus, onde se pode passar uns dias de férias. Os castelos representam parte da herança de cada povo, pela sua arquitetura, história e simbologia.

Cotswolds, Inglaterra (2.818 euros/noite)

Um castelo com 13 quartos, disponível para Bed&Breakfast e aluguer para eventos. Remodelada pela proprietária Linda Lloyd e aberta em 2013, a propriedade foi restaurada, conservando toda a história do espaço. O rei Charles I foi um dos hóspedes deste castelo, em 1643.

Château de Servigny, França (857 euros/noite)

Com oito quartos e oito casas de banho, fica na zona da Normandia e tem piscina aquecida e campo de ténis. É elegantemente decorado com mobiliário de época antiga, com todos os confortos modernos necessários. O castelo testemunhou a assinatura do Tratado de Cherbourg entre o general americano Lawton Collins e o general alemão Von Schlieben, em 26 de junho de 1944. Visitas guiadas históricas podem ser organizadas a pedido.

Castelo Unsleben, Alemanha (119 euros/noite)

Instalado na ala medieval do castelo Unsleben, este apartamento é constituído por uma sala espaçosa, uma pequena cozinha, moderna, com todas as comodidades, uma casa de banho original com lavatórios duplos, banheira, um enorme espelho e um hall de entrada com uma mesa de jantar imponente. O apartamento é uma unidade residencial, onde os hóspedes podem descobrir o charme irresistível desta casa, que tem sido mantido ao longo dos anos.

Saint Pölten, Áustria (1.892 euros/noite)

Fica perto de Viena, tem 13 quartos e está rodeado por uma lagoa. Os cavalos passeiam pelo parque histórico com enormes árvores antigas, onde também se podem fazer piqueniques. No jardim histórico, há ainda uma piscina grande e um campo de ténis. Os quartos estão decorados em estilo country inglês.

Château de la Canière, França (2.000 euros/noite)

Foi o primeiro hotel de luxo em Auvergne a obter uma quinta estrela, em 2011.Hoje, é mais uma vez uma residência privada única que os proprietários disponibilizam para eventos ou férias. Tem 26 quartos, piscina, sala de fitness e spa.

Montespertoli, Toscana, Itália (3.251 euros/noite)

Se sempre sonhou dormir num castelo histórico na Toscana, entre vinhas de Chianti e cidades, este é o lugar certo para si. Propriedade de uma família florentina, esta propriedade é bem localizada, perfeita para passeios de um dia em toda a região. Há um restaurante no local aberto seis dias por semana e um lindo jardim e área de piscina. O castelo foi dividido em vários apartamentos.

Candes-Saint-Martin, França (2.400 euros/noite)

Um castelo com 18 quartos, capaz de hospedar 48 pessoas no máximo. Todos os quartos têm camas king size.