Com o objetivo de discutir e promover a gastronomia portuguesa, a Cascais Gastronómica 2017 começa hoje com um ciclo de oito conferências e uma série de pratos preparados por chefs portugueses com estrelas Michelin.

Este Chefs Summit consiste num ciclo de conferências no Centro de Congressos do Estoril arranca hoje, às 15h00, e contará com a participação de João Cepeda, fundador do Time Out Market, Duarte Calvão, director do festival Peixe em Lisboa, Ruy Otero, director do Teatro Pogo e chefs como António Querido e Hugo Brito. O primeiro dia será centrado no tema Business & Lifestyle e no sábado serão discutidos Marketing & Tendências. O bilhete diário tem o valor de €5 e também dá acesso a demonstrações de cozinha, provas de vinhos e cervejas e degustações.

Os jantares de degustação acontecerão em vários espaços diferentes: na Casa da Calçada, em Amarante, com Tiago Bonito (sexta das 12h00 às 15h00), no Loco, em Lisboa, com Alexandre Silva (sexta das 20h às 23h), no L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo (sábado ao almoço), no Alma, em Lisboa, com Henrique Sá Pessoa (sábado ao jantar), no restaurante de Pedro Lemos, no Porto (domingo ao almoço), e no The Yeatman, no Porto, com Ricardo Costa (domingo ao jantar). Os chefs estarão presentes para conversarem com os participantes sobre os pratos e as dinâmicas atuais da gastronomia nacional.

Para mais informações e reservas, visite o site oficial do evento, que se prolonga até ao próximo domingo, aqui.