Cerca de 40 casas de luxo estão a ser construídas no Dubai literalmente no meio do mar, permitindo que a vista dos quartos seja mesmo o fundo do oceano Índico.

O projeto arquitectónico faz parte do Floating Seahorse Signature Edition e está integrado no resort de luxo The Heart of Europe. As casas contam com paredes feitas em cristal e só se tem acesso às mesmas através de barco, hidroavião ou helicóptero.

Cada uma das vilas é composta por 371 metros quadrados e pode receber até 8 adultos e 8 crianças. As casas têm dois andares acima do nível da água, incluindo um espaço ao ar livre, e um nível debaixo de água. O nível inferior conta com uma sala de estar e dois quartos totalmente submersos , com vista para o jardim de coral. A inauguração está prevista para 2018 e os preços por cada uma das casas estão neste momento acima dos 3 milhões de dólares.