A casa fica nos Hamptons, um dos destinos de férias preferidos de quem mora em Nova Iorque, e foi posta à venda há um ano por 39 milhões de dólares. Agora, pertence ao diretor artístico da Tiffany & Co., Reed Krakoff, e está novamente à venda, mas por um preço mais baixo: 29,995 milhões de dólares.

A mansão foi construída em 1917 e é constituída pela casa principal, que inclui 10 quartos, e a casa da piscina. A propriedade conta ainda com uma extensão de terreno com court de ténis que está à venda também por 11,995 milhões de dólares.

A propriedade pertencia ao avô de Jackie Kennedy, John Vernou Bouvier Jr., e era ali que a família passava sempre as férias. O atual dono estará a vendê-la de forma a poder passar mais tempo com a mulher na casa que têm no Connecticut.