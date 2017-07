Trata-se de uma das músicas do novo filme Valerian nad the City of a Thousand Planets, do qual Cara Delevingne é protagonista.

O single chama-se I Feel Everything e já tem videoclip, divulgado esta semana. Esta é a primeira vez que a modelo e também atriz revela o seu talento musical. A canção está incluída na banda sonora do filme realizado por Luc Besson, e foi produzida por Pharrell Williams.

A música já está disponível para download na Apple Store.