Durante a campanha presidencial, Emmanuel Macron mostrou que queria dar um título oficial à sua esposa, um papel no governo. Ao contrário da constituição americana, perante a constituição francesa, a mulher do presidente não tem nenhum título oficial ou cargo. Apesar do interesse demonstrado por Macron, os franceses não gostaram da ideia.

No início deste mês, mais de 300 mil pessoas assinaram uma petição contra a atribuição de um papel oficial no governo francês a Brigitte Macron. O título permitia que recebesse, entre outras coisas, uma equipa própria e um subsídio extraído de fundos públicos.

Brigitte Macron não perdeu tempo em mostrar que pretende trabalhar e não depender de subsídios governamentais. Com ou sem título oficial, Brigitte afirmou "Não me sinto como uma primeira-dama. Essa é a tradução de um termo americano e eu não gosto nada disso. Eu não me sou a primeira ou a última, ou uma dama. Eu sou Brigitte Macron!"