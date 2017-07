O Reino Unido está prestes a ver o cargo de maior importância no Supremo Tribunal de Justiça ser ocupado, pela primeira vez, por uma mulher. A provar que as mulheres estão a ganhar terreno em altos cargos no país, Brenda Hale é o nome escolhido para ocupar o mais alto cargo da magistratura britânica. A confirmar-se, o Reino Unido teria três mulheres em três dos principais cargos de liderança nacional: a Rainha Isabel II no Palácio de Buckingham, Theresa May na chefia do governo (a primeira mulher a tornar-se primeira-ministra do Reino Unido desde Margaret Thatcher) e, agora, muito provavelmente Brenda Hale chegará ao topo do Supremo.

Advogada e professora universitária de carreira com especialização em Direito da Família, a britânica prepara-se para fazer história aos 72 anos. Mas a ascensão não aconteceu por acaso. Brenda Hale estudou Direito em Cambridge e formou-se com as melhores notas da turma, em 1966. Em 2004, entrou para o clube restrito dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça e foi a primeira mulher e especialista em Direito da Família a fazê-lo. Mais: foi também a primeira mulher (e a mais jovem) a ser convidada para integrar a comissão encarregada das reformas legislativas no Reino Unido.