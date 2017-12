O autor por detrás do polémico livro Diana: Her True Story – In Her Own Words, Andrew Morton, está a preparar um livro sobre a vida de Meghan Markle.

Meghan: The Hollywood Princess será o título da biografia que deverá ser publicado um mês antes do casamento de Meghan com o príncipe Harry. Foi através do Twitter que o autor anunciou este seu novo projeto, defendendo acreditar que Meghan terá um "tremendo impacto na família real e no mundo em geral".

Excited to be writing #MeghanMarkle’s story. She has bags of charisma. A royal star who will have tremendous impact on royal family and wider world https://t.co/TORpgNaB5T — Andrew Morton (@andrewmortonUK) December 8, 2017





De acordo com a The Bookseller, o projeto de Morton já foi adquirido por Michael O’Mara Books e prevê-se que seja lançado a 19 de abril de 2018, precisamente um mês antes do casamento real. No novo livro, Andrew Morton promete oferecer "uma visão completa e incomparável da sua vida antes do compromisso real".

Morton confessou à The Bookseller ser um admirador da atriz de Suits, bem antes de ela ficar conhecida como namorada do príncipe Harry. O escritor descreve-a como "segura, preparada e perfeita para a câmara (…) um contraste dramático com as loiras e tímidas namoradas reais da história recente". O autor acrescenta ainda que "Meghan é um acréscimo emocionante e genuinamente carismático à família real: faz com que a Casa de Windsor pareça relevante outra vez".

De recordar que também a meia-irmã de Meghan Markle, Samantha Grant, está a escrever um livro que promete ser bastante polémico, intitulado The Diary of Princess Pushy's Sister.