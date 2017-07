Quem para à porta do número 45 do Largo Intendente está longe de imaginar que aqui já funcionou um dos postos médicos mais concorridos da cidade, um lugar para curar os males do corpo. E agora os da alma, com recurso a três ingredientes principais: cocktails, mesas redondas que convidam à conversa noite dentro e um terraço com janela aberta para as traseiras do Intendente.

O Andar de Cima fica no último andar de um antigo palacete de 1863, o mesmo edifício onde Inês Valdez e Patrícia Craveiro Lopes fizeram nascer a Casa Independente, em 2012. No final do ano passado, a dupla dedicou-se a transformar os 110 metros quadrados desta antiga clínica num espaço diferente, exclusivo, mas sem ser elitista, com lotação limitada a 70 pessoas. Decorado com sofás em veludo, baús e camas de ferro trazidas das casas das avós, o ambiente acolhedor foi criado com peças de mobiliário antigas, vindas das casas de família e de amigos de ambas.

O Andar de Cima quer recuperar o espírito dos antigos clubes privados, daqueles onde é preciso tocar à campainha e onde somos recebidos por um porteiro. Percebemos que as referências clínicas não se perderam, pelo contrário, convivem em harmonia com as novidades do espaço. Veem-se indicações para a sala das análises de sangue e a entrada faz-se pelo serviço de oftalmologia enquanto o gabinete de estomatologia foi transformado em bar e a sala de espera num salão principal com vista para a entrada da farmácia. O receituário, contudo, foi trocado por uma carta cuidada de bebidas, que aposta em cervejas artesanais e vinhos, e um menu de cocktails tropicais com assinatura da casa.

O Andar de Cima abre apenas à sexta-feira e ao sábado, das 18h00 às 02h00. Não existe consumo mínimo, e o espaço pode ser alugado para eventos privados.



Andar de Cima, Largo do Intendente, 45, Lisboa