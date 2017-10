Os prémios Barbie Awards distinguiram 11 mulheres: Mariza, Clara de Sousa, Inês Castel-Branco, Isabel Stilwell, Joana Astolfi, Jessica Athayde, Luísa Sobral, Maria da Conceição, Patrícia Mamona, Rita Cardoso Pinto e Teresa Tomé. Todas elas sobressaíram pelos seus papéis e atuação em áreas tão diferentes como a saúde, empreendedorismo, representação, solidariedade social, desporto, jornalismo, música ou arte.

O conceito Tu podes ser o que quiseres continuou a servir de mote para a escolha das homenageadas, mulheres que demonstram às crianças que o futuro está repleto de possibilidades e de sonhos por concretizar. Ao distinguir estas figuras femininas, a Barbie continua a impulsionar o papel das mulheres na sociedade e no mundo, a quebrar barreiras, estereótipos e ideias pré-feitas, e a expandir as suas possibilidades. Ao mesmo tempo, incentiva todas as crianças a persistirem e seguirem os seus sonhos e aspirações através de uma campanha de vídeo que mostra isso mesmo: podem ser aquilo que quiserem.

Durante a entrega de prémios foram várias as premiadas que nos seus discursos levantaram a questão da evolução da Barbie também na quebra de estereótipos e da luta pela igualdade de género. "Para conseguir ser uma Barbie, era preciso que uma de nós tivesse mudado. Fico contente que tenha sido ela. Obrigada pelo convite! Vamos batalhar para que cada criança acredite que pode mesmo ser aquilo que quiser." Foi esta a mensagem escolhida pela jornalista e escritora Isabel Stilwell, durante o discurso.