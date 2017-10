Quem não tem saudades de ver Michelle Obama na Casa Branca? A verdade é que muitos norte-americanos e europeus dariam tudo para voltar a vê-la de novo na casa mais poderosa do mundo. Na prática, isso não é possível, mas podemos vê-la através das novas imagens raras da ex-primeira-dama que acabam de ser divulgadas em livro por Amanda Lucidon, fotógrafa oficial da Casa Branca.

Durante quatro anos, Lucidon seguiu os passos de Michelle Obama para todo o lado, quer em eventos nos Estados Unidos, quer em viagens internacionais. Agora, a fotógrafa acaba de lançar um coffee table book, intitulado Chasing Light: Michelle Obama Through the Lens of a White House Photographer. Neste livro, estão reunidas 150 fotografias nunca antes vistas.

Na fotogaleria em cima, partilhamos algumas destas imagens.