Um novo teaser da segunda temporada de American Crime Story mostra Penélope Cruz a interpretar Donatella Versace, beijando as escadas da casa do irmão. Esta nova temporada da série conta a história do assassinato de Gianni Versace, o fundador da marca com o mesmo nome, e relata toda a investigação e o luto dos familiares, entre eles a irmã Donatella.





Penélope Cruz foi a atriz escolhida para o papel e explicou, num vídeo oficial da série, que este é um trabalho muito sensível, tendo em conta que se baseia numa história real da qual Donatella, hoje diretora criativa da Versace, fez parte. "Tenho a certeza de que lhe será difícil assistir a determinadas cenas, uma vez que a série é sobre a perda do seu irmão, por quem tenho muito respeito. Fi-lo com todo o meu amor."





A segunda temporada estreia no início do próximo ano. Entretanto, pode ver o novoteaserem cima.