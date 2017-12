Segundo um novo estudo conduzido pela Universidade da Florida, nos Estados Unidos, as mulheres são mais felizes em relações com homens menos atraentes que elas. O projeto inquiriu 113 casais que estavam casados há menos de quatro meses e com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos.

Os casais foram fotografados e a sua aparência avaliada de 1 a 10 por vários investigadores. Depois disso, cada participante preencheu um questionário com perguntas relacionadas com a imagem física e as relações amorosas.

Ao cruzarem os dados, a equipa concluiu que um companheiro mais atraente pode fazer com que as mulheres se sintam mais inseguras e sofram um maior risco de desenvolver distúrbios alimentares, com receio de que não sejam bonitas ou magras o suficiente.

"Este estudo sugere que podem existir fatores sociais que influenciam ou causam distúrbios alimentares em mulheres, o que prova a importância de abordar o papel que as relações amorosas têm na vida da paciente", explicou Tania Reynolds, membro da equipa de investigação. Reynolds pensa que seria interessante estudar, numa próxima fase, a felicidade e as inseguranças das mulheres que se encontram rodeadas por amigas atraentes.