As mulheres que queremos ouvir nesta edição da Web Summit

As mulheres que queremos ouvir nesta edição da Web Summit

CLÁUDIA GOYA | Com mais de 20 anos de experiência em Gestão Empresarial, Cláudia Goya já trabalhou em várias indústrias e contextos económicos. Depois de sete anos na Procter & Gamble e cinco na Galp Energia, foi COO da Microsoft Brasil. Neste momento, é diretora executiva da Altice e vem falar da revolução digital, no dia 7 de novembro, às 12h05, no palco PandaConf.