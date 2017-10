As mulheres que mudaram Hollywood

As mulheres que mudaram Hollywood

Edith Head - “Se o filme for da Paramount, a roupa foi criada por mim”, disse Edith Head durante uma entrevista. Começou por ensinar francês e arte a raparigas na Hollywood School for Girls, e só começou a trabalhar em cinema em 1925, depois de ter passado numa entrevista para o lugar de assistente de guarda-roupa nos estúdios Paramount, para o qual foi aceite depois de apresentar um portefólio com esboços que, na verdade, não eram seus. Mais tarde, foi responsável pelo guarda-roupa de cerca de mil filmes e, mais do que definir uma estética, imaginou looks que fizeram história, como o vestido de Audrey Hepburn em Breakfast at Tiffany’s. Edith Head é um dos nomes mais premiados de Hollywood: recebeu oito Óscares pelo melhor guarda-roupa e trinta e cinco nomeações para o melhor guarda-roupa. Morreu em 1981.