Por Máxima, 07:00

Dos armazéns londrinos Harrods, Selfridges ou Fortnum&Mason, passando pela Saks da 5.ª Avenida em Nova Iorque, ou até mesmo pelas Galerias Lafayette em Paris, nesta época do ano, as montras transformam-se em algo extraordinário.

SELFRIDGES, Londres | Dizem que foram os primeiros armazéns no mundo inteiro a lançar as decorações natalícias deste ano, no mês de outubro. O tema deste ano é ‘With love from…’ e é um tributo a Londres, Manchester e Birmingham (as três cidades inglesas onde os armazéns estão fisicamente presentes).

TIFFANY’S, Londres | As montras da loja de Bond Street são inspiradas no antigo diretor artístico e vice-presidente Gene Moore.

HARRODS, Londres | Este ano, a dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana juntaram-se ao famoso armazém de lojas, trazendo uma pitada de espírito italiano às típicas decorações natalícias.

FORTNUM & MASON, Londres | As montras deste ano refletem um pouco a campanha ‘Together We’re Merrier’, dando vida a objetos inanimados. Um leão, uma avestruz e um elefante surgem a fazer a entrega dos famosos cabazes da marca.

LIBERTY, Londres | Inspiradas no filme The Night Before Christmas, as montras recriam os icónicos telhados da cidade, cheios de neve e luz.

HARVEY NICHOLS, Londres | O icónico armazém de lojas da zona de Knightsbridge escolheu as estrelas como motivo principal das decorações deste ano. Simultaneamente, as montras conseguem apresentar uma série de sugestões de presentes de Natal.

PRINTEMPS, Paris | As 11 montras do armazém do Boulevard Haussmann contam a história de duas crianças que fazem a viagem de uma vida pelo mundo. Há várias marcas em parceria com as montras, como a Fendi e a Citroën.

HUDSON’S BAY, Toronto | As montras são decoradas com diferentes cenários que refletem o inverno, desde ursos polares a soldados de chumbo.

GALERIES LAFAYETTE, Paris | Uma autêntica feira popular do século XX surge representada nas janelas das famosas galerias da Cidade Luz, sob o tema ‘Spectacular, Spectacular’.

MACY’S, Nova Iorque | As montras deste ano mostram uma série de tradições de Natal, representadas através de ursos polares a fazer ski ou de um teatro conduzido pelo próprio Pai Natal.

LORD & TAYLOR, Nova Iorque | Os armazéns celebram 80 anos de montras natalícias com cenários que vão desde as aventuras de dois ursos polares a uma aldeia de Natal e ainda a um circo vintage.

BARNEYS, Nova Iorque | Em colaboração com os artistas Simon e Nikolai Haas, dos The Haas Brothers, as montras deste Natal representam uma interpretação da Terra ao longo de várias eras, à medida que foi progredindo no tempo – da era ‘Primordial’ à ‘Utopia’, passando pela ‘Millennium’ e terminando na ‘Mushroom Singularity’.

HENRI BENDEL, Nova Iorque | As montras foram feitas em colaboração com a Lovepop, responsável pela criação de figuras em papel 3D, com o objetivo de celebrar a ideia de um espírito sem medos e que arrisca.

BERGDORF GOODMAN, Nova Iorque | As montras deste ano prestam homenagem a algumas das principais instituições culturais de Nova Iorque. É o caso do American Museum of Natural History, da Brooklyn Academy of Music, do Museum of the Moving Image ou do New York Botanical Gardens.

BLOOMINGDALE, Nova Iorque | As decorações deste ano levam a ideia das iluminações de Natal a um outro nível. Cada uma das oito montras apresenta interpretações da palavra ‘Luz’ segundo um artista diferente.

SAKS Fifth Avenue, Nova Iorque | Tendo em conta que estas montras se encontram praticamente lado a lado com a famosa árvore de Natal gigante do Rockfeller Center, a competição é sempre muita. Este ano, contam com uma espécie de cenários de contos de fadas construídos em parceria com designers e marcas como Erdem, Carolina Herrera, Marchesa, Jason Wu e Alberta Ferretti.