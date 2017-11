No dia 8 de novembro de 2016 os Estados Unidos da América – e o mundo – mudaram para sempre. Hillary Clinton perdia as eleições e o cargo ficava à mercê do atual (e controverso) Presidente Donald Trump. É prática habitual um candidato escrever um livro pós-campanha eleitoral a relatar o processo, mas estamos a falar de uma mulher em particular: Hillary Clinton. What Happened acaba de chegar às livrarias americanas e já é motivo de debate pelo registo poderoso com que foi escrito. Nele, Clinton faz um retrato daquela que foi a política eleitoral por si liderada de uma forma crua, emocional e carregada de raiva (não se esperaria outra coisa que não aquilo que a maior parte do mundo, pelo menos, sentiu?).





Ao longo do livro, Clinton faz algumas revelações importantes. Destacamos cinco delas:



1. No discurso de concessão, logo depois de Trump ser eleito, o fato em tons violeta e preto que usou serviu para simbolizar união e confraternidade (também Bill Clinton usou violeta), mas Clinton tinha pensado usá-lo na primeira viagem a Washington para transmitir os mesmos valores. Revela também que, caso tivesse ganho, usaria branco no discurso de tomada de posse em honra das surfragistas – as mulheres que enfrentaram os seus limites na luta pela igualdade e pelo direito de voto feminino.



2. No dia em que soube que perdera, pela manhã começou a preparar o seu discurso e inspirou-se na poderosa carta aberta da sobrevivente do caso de violação Stanford, Emily Doe (um caso que remonta a 2015, sobre um ex-nadador de Stanford que abusou sexualmente de uma mulher inconsciente nesta universidade) . Doe dizia: "És importante, de forma inquestionável, és intocável, és bonita, és alguém a quem dar valor, respeitada, incontestável, todos os minutos de todos os dias, tu és poderosa e ninguém te poderá retirar isso."





3. Tal como já tinha revelado no livro anterior, Living History, o pai de Clinton sempre foi exigente com ela.



No livro conta que, depois das eleições, recordou um jogo de infância que fazia com o pai em que lhe perguntava: "Continuarias a gostar de mim se…?" Clinton revela que o pai costumava dizer-lhe que continuaria a amá-la – apesar de não gostar – se ela roubasse um banco, por exemplo. 4. Emocionou-se com a performance de Kate McKinnon em Saturday Night Live, depois das eleições. "À medida que ela cantava, parecia-me que [a atriz] estava a lutar contra as lágrimas. A ouvi-la, também eu estava", escreve.