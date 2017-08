São as melhores fotografias de viagem, captadas em lugares como o Monte Bromo (Indonésia), ou o campo de futebol Henningsvær (Noruega), e fazem parte do National Geographic Traveler Photo Contest.

Na fotogaleria acima, poderá ver as melhores imagens deste ano. O grande vencedor foi Sergio Tapiro Velasco, com ‘The Power of Nature’, uma fotografia do vulcão Colima, no México, captada em dezembro de 2015. Velasco recebeu, por isso, a oportunidade de viajar durante 10 dias pelos Galápagos.