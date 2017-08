Villa Tamariz Utopia

Os petiscos do Villa Tamariz Utopia, do restaurante Penha Longa Resort, são uma boa desculpa para levar os amigos ao Estoril num fim de tarde de agosto. No menu, os petiscos dividem-se entre a terra e o mar, sempre com sugestões frescas e saborosas. Há gaspacho de melancia (€3), croquetes de novilho com maionese de trufa (€8), mini sanduíches de porco agridoce (€8) ou ovos rotos com presunto ibérico e molho de pimento vermelho (€8) na secção terra; mas também há propostas irrecusáveis no que respeita aos petiscos de mar. Mini cachorros quentes de polvo (€9), bolas de sapateira (€8), ceviche de salmão (€9), lulinhas salteadas com chili e manjericão (€9) ou lascas de bacalhau com pimento verde (€8) são apenas algumas das sugestões que nos deixam com água na boca.

Aberto todos os dias das 19h às 23h. Reservas: 910 127 990

Terraço Chill-Out Limão

Este rooftop fica no 10.º piso do H10 Duque de Loulé Boutique Hotel, próximo do Marquês de Pombal, e é um dos melhores spots para ver a cidade com outros olhos. E um cocktail na mão, claro. Além disso, a carta de petiscos tem propostas tradicionais, como a meia desfeita de bacalhau com grão (€4), caldeirada de Portugal e suas lulas (€4), filetes de anchova num tempero bem português (€4) ou sardinhas numa marinada típica do Algarve com azeite e limão (€4).

Aberto todos os dias das 13h às 23h. Reservas: 213 182 000

TOPO

Depois de subirmos ao sexto piso do Centro Comercial Martim Moniz é muito difícil descer. No TOPO (bar, restaurante e uma das melhores vistas para o Castelo de São Jorge), o ambiente é descontraído ao fim da tarde e são muitos os petiscos para descobrir. O tártaro com gengibre, batata e salada (€13) ou o bife do lombo grelhado com beurre blanc, batatas fritas e salada (€18) são boas escolhas.

Aberto de terça-feira a domingo, das 12h30 às 00h00 (sexta-feira e sábado encerra às 02h00). Reservas: 215 881 322

Pollux

O piso 8 da loja de decoração Pollux, no n.º 276 da Rua dos Fanqueiros, na baixa de Lisboa, sempre foi um dos terraços mais apetecíveis da cidade. Agora, tem novo inquilino e um novo conceito, cortesia do chef Miguel Castro e Silva e do seu projeto Less, o restaurante que há muito deliciava quem passava pela Embaixada, no Príncipe Real. Na carta de petiscos há gaspacho alentejano (€4,50), tártaro com salmão e toranja (€9,50) e atum com salada de algas (€10,50) – tudo opções frescas e com sabor a verão.

De segunda a quarta-feira, das 10h às 20h, e de quinta a sábado, das 10h às 00h00. Reservas: 218 811 200

Vila Joya Sea

Fica na praia do Xiriguito, em Albufeira, e dá-nos a sensação de estarmos sentados em cima do mar. O novo Vila Joya Sea é um verdadeiro miradouro sobre o Oceano Atlântico, dirigido pelo chef Dieter Koschina, o chef do Vila Joya original, com duas estrelas Michelin, e aposta numa cozinha de fusão contemporânea. Obrigatórios são pratos como o sashimi de pargo (€21), o carabineiro grelhado com abacate e tomate (€23), as salsichas bellota com molho de mostarda (€23) ou os mini hambúrgueres Wagyu com pimentos e queijos cheddar (€11).

Aberto de terça-feira a domingo, das 13h as 21h. Reservas: 289 591 795

Boa-Bao

A viagem inesquecível pelos sabores asiáticos começa logo à entrada do Boa-Boa, em pleno Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, em Lisboa. Além do ambiente interior, o espaço conta com uma esplanada despretensiosa, onde pode provar os melhores petiscos, lado a lado com a carta de cocktails exóticos. Na seleção de petiscos destacamos os dim suns sortidos (€8,50), os spring rolls (€6,50) ou as chamuças vegetarianas com chutney de menta e coentros (€7,50). Durante a tarde a esplanada oferece água e protetor solar.

Aberto de segunda a quinta-feira, das 12h às 00h00, e de sexta-feira a domingo, das 12h às 02h00. Reservas: 919 023 030.

Terraço BA

O Terraço BA, no piso 6 do Bairro Alto Hotel, tornou-se um clássico da capital, mas há sempre um detalhe da vista sobre o Tejo que ainda não vimos ou uma novidade gastronómica para descobrir. O chef Bruno Rocha assina uma carta de pratos com combinações improváveis, como prego de atum em bolo do caco com maracujá e abacate (€17), sandes de salmão fumado, creme mascarpone e caviar (€11,5) ou salada de salmão fumado, toranja grelhada, trigo sarraceno e molho de vodka (€13).

Aberto de segunda-feira a sábado, das 12h às 02h00, e aos domingos, das 10h30 às 02h00. Não aceita reservas.

Populi

Há 18 novos petiscos no restaurante Populi, uma das esplanadas do Terreiro do Paço. Elaborados pelo chef executivo Giorgio Damásio e pelo chef residente Ricardo Estevas, destacam-se os clássicos obrigatórios, como os camarões à la guilho (€15,80) ou as amêijoas da Ria Formosa (€15,80).

Aberto das 12h às 00h00 e aos sábados e domingos, até à 01h00. Reservas: 916 722 753