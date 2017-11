Na última quarta-feira, Salvator Mundi, de Leonardo Da Vinci, foi vendido em leilão por 380 milhões de euros, quebrando assim o recorde do quadro mais caro do mundo.

Para os críticos, a determinação que as entidades licitadoras mostram em leilões de obras de mestres do Renascimento é impressionante, tendo em conta que muitos quadros, como é o caso de Salvator Mundi, se encontram já danificados ao ponto da sua autenticidade ser questionável. Prova-se, assim, que independentemente do estado ou da qualidade do objeto, o valor das pinturas está diretamente relacionado com o quão célebre o seu autor é. Veja, na galeria em cima, as 5 pinturas mais caras de sempre.