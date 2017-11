Aberta a época festiva, é inevitável que os temas de Natal comecem a invadir as rádios. E não, não estamos a falar de Mariah Carey com All I Want for Christmas is You, mas sim de novos temas que estão a chegar até dezembro.





Santa’s Coming for Us, de Sia

You Make it Feel Like Christmas, de Gwen Stefani feat. Blake Shelton

Christmas Time is Here, de Josh Groban feat. Tony Bennett

You’re a Mean One, Mr. Grinch, de Lindsey Stirling feat. Sabrina Carpenter

Finally It’s Christmas, dos Hanson

Christmas Christmas, dos Cheap Trick

A carregar o vídeo ... You Make it Feel Like Christmas, de Gwen Stefani feat. Blake Shelton



A carregar o vídeo ... Season of Love, dos 98°



A carregar o vídeo ... Christmas Time is Here, de Josh Groban feat. Tony Bennett



A carregar o vídeo ... You’re a Mean One, Mr. Grinch, de Lindsey Stirling feat. Sabrina Carpenter



A carregar o vídeo ... Finally It’s Christmas, dos Hanson