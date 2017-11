Estas são as cidades que melhor recebem os seus visitantes. A lista foi feita pelo site de viagens Travel Bird, através de um estudo que analisou o impacto do turismo em 500 cidades internacionais e nos seus respetivos residentes.

Alguns dos parâmetros tidos em conta neste estudo passaram pela forma como os habitantes recebem os turistas nos aeroportos e estações de comboios, capacidade de turismo, felicidade e segurança dos cidadãos, abertura para receber visitantes e grau de facilidade em falar inglês. O Travel Bird pediu também a mais de 15 mil jornalistas de viagens para darem a sua opinião de especialistas relativamente a cada uma das cidades.

Ao todo, fazem parte da lista 100 cidades. Destacamos aqui apenas as 20 que se encontram no topo da lista. Em primeiro lugar surge Singapura e em último Phuket (Tailândia). Lisboa encontra-se em sexto lugar no ranking.