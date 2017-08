Álvaro Siza, Ricardo Bak Gordon, Guilherme Machado Vaz, Francisco Aires Mateus e Manuel Aires Mateus são os arquitetos portugueses envolvidos no projeto mundial Sketch for Syria, que no total conta com o apoio de 150 arquitetos de 26 países.





De todos os sketchbooks enviados, 52 são provenientes das cidades sírias de Damasco, Aleppo, Hama, Latakia e Tartus, o que "mostra a força pacífica da arquitetura" do país. Salma Samar Damluji, do Líbano, Beals and Lyon, do Chile, Paredes y Pedrosa, de Espanha, Marco Ferrari e Benno Albrecht, de Itália, Loopo Studio, da Grécia, Peter Wilson, da Alemanha, Philippe Rham, de França, e Sean Godsell, da Austrália, são outros dos arquitetos envolvidos na iniciativa.