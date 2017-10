Foodie Experience é o evento que entre os dias 19 e 22 de outubro vai promover um estilo de vida saudável no Centro Comercial Aqua Portimão. Alinhada com o conceito Healthy&Fit que tem vindo a ser explorado pelo centro comercial nos últimos meses, esta iniciativa possibilitará aos visitantes ter consultas de nutrição gratuitas, provas de receitas saudáveis e de sumos detox, assistir a conversas com bloggers e influencers e ainda a oportunidade de participarem na Lucky Wheel, uma versão moderna da roda da sorte onde cada participante ganhará um prémio.

Além de todas as experiências, o evento contará também com a presença de figuras públicas como Rita Pereira e Vanessa Alfaro que partilharão os seus conselhos e rotinas alimentares com os visitantes. Com o Foodie Experience, o Aqua Portimão pretende melhorar a experiência de compra dos seus clientes e encorajá-los a aderirem a um estilo de vida mais saudável.