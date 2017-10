O apartamento, situado na zona de West Village, em Manhattan, era onde as duas irmãs viviam em 2010. Ambas tinham na altura 24 anos. Trata-se de um apartamento com cinco quartos que agora volta a estar disponível no mercado.

A casa é composta por uma cozinha espaçosa, uma sala bastante grande, com sala de estar e de comer, e uma garrafeira frigorífica com capacidade para mil garrafas. A vista de todo o apartamento é sob o rio Hudson e restante paisagem do centro de Manhattan.