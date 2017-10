Cultura Aniversário Máxima: 29 anos em 29 artigos memoráveis Porque nem só do melhor da moda e da beleza se fazem as edições da Máxima, no mês em que se celebra o 29.º aniversário relembramos reportagens, artigos de investigação e grandes temas que refletiram nas páginas da revista as inquietações do mundo. Pelo meio também houve alguns prémios. Descubra tudo na fotogaleria em baixo.