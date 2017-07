Anette Bening prepara-se para ser a próxima presidente do júri internacional do Festival de Cinema de Veneza. A atriz norte-americana sucede assim ao realizador Sam Mendes e torna-se a primeira mulher em 11 anos a encabeçar o painel responsável pela escolha dos melhores filmes do certame. A atriz francesa Catherine Deneuve foi a última mulher a ocupar o cargo, em 2006.

No comunicado divulgado, Alberto Barbera, diretor artístico do festival, referiu: "Estava na altura de quebrar com uma longa lista de presidentes do sexo masculino e convidar uma mulher brilhante, inspiradora e talentosa para presidir ao nosso júri da competição internacional."

Bening conta com uma já longa carreira no mundo das artes e quatro nomeações para os Óscares, destacando-se os seus papéis nos filmes Beleza Americana, A Anatomia do Golpe e o mais recente Mulheres do século XX ou em peças de teatro como Rei Lear de Shakespeare ou Hedda Gabler, de Ibsen.

Como presidente do júri internacional, a atriz vai liderar um grupo de nove personalidades do mundo do cinema e da cultura de vários países que irão atribuir o Leão de Ouro (melhor filme), o Leão de Prata ? Grande Prémio do Júri ? Melhor Realizador, a Coppa Volpi para Melhor Ator e Melhor Atriz, o Prémio de Melhor Argumento, o Prémio Especial do Júri e o Prémio Marcello Mastroianni para melhor jovem ator ou atriz.

A 74ª edição do festival decorre de 30 de agosto a 9 de Setembro.