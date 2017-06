Com os dias quentes, é quase impossível resistir à ideia de almoçar à beira da piscina (e dar um mergulho logo a seguir). É essa a proposta do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, que acaba de lançar uma nova carta com sabores leves de verão.

Ao longo dos meses mais quentes do ano, o Spirito Bar, ao lado da piscina do hotel, conta com um menu renovado de clássicos para esta época, das saladas às sanduíches, dos sumos naturais aos cocktails, sem esquecer as sobremesas. Entre as novidades estão o gaspacho de pepino e menta com tofu, a salada de camarão com manga fresca sobre mesclum oriental, a focaccia de rosbife com rúcula e tomate assado, os wraps de salmão, o frango com legumes grelhados e molho raita ou o fondue de iogurte grego com fruta fresca.

Para poder mergulhar na piscina, o hotel tem um programa de Day Spa (€35 por pessoa), que dá ainda acesso à sauna, à sala de relaxamento e ao ginásio.

Sheraton Lisboa Hotel & Spa

Rua Latino Coelho, 1, Lisboa

www.sheratonlisboa.com