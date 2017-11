Foi hoje lançada uma nova campanha organizada pelas Aldeias de Crianças SOS que visa sensibilizar a população a nível internacional para o abandono infantil. O projeto, que foi já divulgado em mais de 80 países, tem por base um vídeo (disponível em cima) que junta as respostas de cerca de 300 crianças de vários países ao pedido "Mostra-nos como é que a tua mãe ou o teu pai se preocupam contigo". Foram gravados mais de 400 vídeos que captaram momentos autênticos entre as crianças e os pais usando um smartphone, mas as imagens finais mostram que muitas crianças vivem uma realidade diferente e menos feliz.

O vídeo vem alertar para os 220 milhões de crianças que vivem sem cuidados de uma mãe ou de um pai. Em Portugal, só em 2016, foram retiradas 8.175 crianças às famílias por motivos de rejeição dentro do seio familiar, abandono ou negligência. E embora este número tenha descido nos últimos anos, o número de crianças que iniciaram o processo de institucionalização aumentou em 2,3% desde então.

Para ajudar o projeto basta participar na campanha 1 Hora pelas Crianças e doar o valor simbólico equivalente a uma hora de trabalho (valor mínimo de 10 euros) à organização. Esta hora será idealmente passada com filhos, sobrinhos, netos ou amigos, materializando a importância do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. As Aldeias de Crianças SOS defendem que "todas as crianças e jovens necessitam de um ambiente familiar acolhedor e protetor e de uma comunidade de apoio que valorize e potencie os seus talentos e competências, que as respeite enquanto pessoas e que as eduque visando a sua integração social positiva".

Presentes em 134 países, as Aldeias de Crianças SOS promovem programas que ajudam mais de 500 mil crianças em todo o mundo. Em Portugal existem três (em Cascais, na Guarda e em Vila Nova de Gaia), que até hoje já apoiaram mais de 500 crianças.