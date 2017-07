Chama-se Ajitama Supper Club e acaba de abrir portas em Lisboa. O primeiro supper club de ramen funciona à porta fechada, com jantares marcados e apenas aos sábados, a partir das 21h30, com uma lotação máxima de dez pessoas. No Ajitama Supper Club é possível experimentar ramen artesanal e confecionado ao pormenor: "A carne é cozinhada lentamente durante a noite, a massa fresca é preparada no dia em que servimos o jantar e os caldos são cozinhados paulatinamente com o máximo rigor, assim como todos os restantes elementos, que são na sua totalidade preparados por nós", explica João, um dos fundadores do Ajitama, em comunicado à imprensa.

O projeto nasce de uma amizade com mais de 15 anos entre António e João, que partilham uma paixão pelo Japão e a vivência na Ásia. Cansados de esperar pela abertura de um restaurante especializado em Portugal, os dois amigos aliaram o sonho partilhado de criar o seu próprio projeto de ramen. Com cozinha aberta para a sala, os anfitriões preparam o jantar enquanto conversam com os convidados, satisfazendo algumas curiosidades sobre a confeção do Shio Ramen Ajitama, entre outros interesses relacionados com o Japão. O jantar inclui um menu completo com welcome drink, uma entrada, um Shio Ramen Ajitama, uma sobremesa e café ou chá.

A marcação dos jantares deve ser feita por e-mail: ajitamalisbon@gmail.com. Já a morada exata é partilhada no momento da reserva, mas sabemos que o supper club fica no cruzamento entre a Avenida Duque de Ávila e a Rua Alves Redol.