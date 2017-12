A Ladurée Lisboa na Avenida da Liberdade abriu há pouco mais de um mês, mas já faz as delícias dos portugueses com a sua seleção de bolos e macarons de todas as cores. Agora, para celebrar a época festiva, a loja oferece a possibilidade de encomendar sobremesas para levar para casa.

O catálogo inclui uma selecção de biscoitos, bolo rainha, galette des rois, bombons, tarte de merengue ou de framboesa e as já conhecidas caixas de macarons. Para encomendar, basta contactar laduree@amorimluxury.com.

Veja, na galeria em cima, todas as sobremesas disponíveis em catálogo.