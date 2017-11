A ideia é fazer-nos sentir em casa. Afinal, dormir num apartamento é a experiência mais próxima da vida local que um turista pode ter – e é também uma das mais procuradas nos dias de hoje.

A plataforma, que arrenda apartamentos a moradores locais e os aluga a turistas e viajantes, está em Lisboa desde 2015 e chegou para fazer a diferença. O conceito da Sweet Inn surge da vontade de oferecer um espaço personalizado e acolhedor sem ter de prescindir do serviço típico de um hotel – as opções vão do pequeno estúdio ao T4 para toda a família e estão disponíveis serviços como a limpeza diária ou de lavandaria, o pequeno-almoço, o aluguer de automóvel e muito mais. Os apartamentos contam com todas as características de um quarto de hotel como roupa de cama e casa de banho, kits de beleza da Nuxe, wi-fi ou um tablet com recomendações sobre o destino. Há ainda um concierge para dar as boas-vindas e responder a quaisquer dúvidas, disponível durante toda a estada.

A Sweet Inn conta neste momento com 41 apartamentos em Lisboa, maioritariamente nas zonas do Marquês de Pombal, Alfama e Santos. Os preços começam nos €80 por noite, embora a plataforma planeie juntar 15 novos apartamentos de luxo até ao final do ano que terão valores mais elevados.

Fundada em 2014 por Paul Besnainou, a Sweet Inn já está presente em cidades como Roma, Telavive, Jerusalém, Bruxelas, Paris e Barcelona, com 350 apartamentos no total. Madrid, Londres e Milão são os próximos destinos da plataforma, que também se prepara para lançar uma app até ao final do ano. Saiba mais aqui.