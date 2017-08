Os estudos sempre indicaram que o casamento estava associado a boa saúde e felicidade, mas uma investigação mais recente revela que quem casa pode ser menos saudável e mais infeliz.

A descoberta é da Universidade de Ohio, que realizou uma comparação entre a saúde das pessoas casadas (nascidas entre 1955 e 1984) com outras gerações. A conclusão, publicada na revista Social Science Quarterly, revela que antes as pessoas casadas eram mais saudáveis e que o casamento se tornou um esforço para muitos casais, o que tem efeitos negativos para a saúde.

O novo estudo, liderado pelo sociólogo Dmitry Tumin, revela que os casamentos têm enfrentado, nos últimos anos, vários desafios resultantes do trabalho e da família e de como tudo pode ser conciliado. Isto porque o ritmo de vida que atualmente se tem faz com os casais passem pouco tempo juntos, provocando assim conflitos e stress. Outra análise do estudo está relacionada com a saída dos filhos de casa dos pais acontecer cada vez mais tarde.