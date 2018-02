Por ocasião do Dia dos Namorados, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) apresenta uma campanha de sensibilização sobre violência no namoro. A campanha é dirigida ao público jovem, tendo por isso enfoque nas novas tecnologias, com a mensagem "Dá o clique, fala com a APAV". A campanha foi desenvolvida por Afonso Ferreira, Mário Almeida, Wagner Godoy, Miguel Martins e Carlos Fabrísio Barroso, alunos do curso de Relações Públicas e Publicidade do INP-Instituto Superior Novas Profissões.