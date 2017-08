Depois de ter sido anunciado o documentário sobre a vida de Lady Gaga, a Netflix lança agora um documentário acerca da vida da escritora Joan Didion.

A escritora ficou conhecida por escrever as obras The White Album (1979) e Slouching Toward (1968), as mais perspicazes análises da cultura norte-americana.

O documentário vai chamar-se Center Will Not Hold e vai reunir entrevistas entre Didion e o ator Griffin Dunne, além de revelações surpreendentes sobre os seus 50 anos de escrita.

O documentário tem estreia prevista em outubro, na Netflix.