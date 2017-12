Tem cinco metros de altura, pesa 2,5 toneladas e é a segunda maior árvore de porcelana do mundo (a maior pode ser encontrada em Hasselt, na Bélgica). Criada pela artista plástica Cláudia Lopes, a árvore composta por mais de três mil peças da Vista Alegre foi instalada no Museu da Misericórdia do Porto e poderá ser vista até dia 14 de janeiro.

Além da árvore, a exposição Artes da Mesa – Tradição e Modernidade na Vista Alegre apresenta três interpretações de mesas de Natal criadas pelos decoradores Guilherme do Vale, Isabel Pires de Lima e pela dupla Sofia Costa e Gonçalo Chen. A primeira, imaginada por Guilherme do Vale, chama-se Luz Eterna e é inspirada na escultura Presépio Biscuit de Leopoldo de Almeida. Tão Serena é o título da mesa de Isabel Pires Lima, que combina azuis, brancos e dourados, e Força da Natureza, com 27 cores diferentes e toques Art Déco, é a proposta de Sofia Costa e Gonçalo Chen.