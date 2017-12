Ao longo das últimas décadas, a atriz Diane Keaton tem dedicado grande parte do seu tempo livre na remodelação de casas, ou melhor, na transformação de propriedades antigas em verdadeiras casas de sonho.

Uma delas foi a sua casa de Los Angeles, uma antiga quinta transformada num confortável e luxuoso espaço, que demorou três anos e meio a ficar pronta. A residência de estilo rústico protagoniza agora o novo livro da atriz, The House That Pinterest Built, repleto de ideias provenientes do Pinterest, nas quais Diane Keaton se inspirou.