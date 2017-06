As alterações manifestam-se no nome (que apenas trocou a ordem das palavras), no espaço e na ementa. O projeto, comandado pelo chef Daniel Rente, continua a combinar a gastronomia japonesa com sabores e influências internacionais, "não só para fugir ao tradicionalismo, mas também porque as cozinhas se aproximam cada vez mais". A novidade está num novo menu "com especial enfoque nas proteínas do mar, que aumentaram em diversidade de uma forma significativa". São elas o peixe e o marisco, provenientes de vários mares, incluindo os portugueses. Há, por exemplo, atum do Atlântico, bacalhau do Pacífico, lírio australiano e blue Pico, um peixe azul dos Açores que foi servido num sashimi muito fino com vinagrete de pesto e sal negro (€10,5). Mas a carne não ficou totalmente esquecida e surge através da vazia Wagyu (vacas japonesas que são massajadas), presente num prato acompanhado de tempura de cogumelo shimeji, azeite de trufa e trufa negra (€18,5) ou num maki surf and turf com malagueta doce, caldo de wasabi e caranguejo por dentro (€12,5). No entanto, o prato que mais nos surpreendeu, de tão bonito e fresco que estava, até é bastante simples, mas perfeito para o verão: Kisetsu Sashimi, um combinado de 25 peças de peixes variados sobre gelo (€29,5). A combinação de sabores reflete-se ainda nas sobremesas, cuja carta ficou a cargo do chef José Barros, que nos conquistou com o Matchamisu, um tiramisu de chá verde (€5,5). Se for difícil escolher da carta, há um menu de degustação composto por oito pratos (€65).



Avenida Sushi Café

Rua Barata Salgueiro, 28, Lisboa. Das 12h30 às 16h e das 18h às 00h. Até às 01h às sextas e sábados. Encerra ao domingo. Telefone: 21 192 81 58. Preço médio: €40.