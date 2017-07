Se Picasso soubesse que, um dia, os cadernos onde projetava as suas obras de arte seriam hoje uma das novidades tecnológicas do momento, certamente ficaria tão espantado como Hemingway. Ambos usavam os cadernos da Moleskine ? não para pintar mas sim para escrever os seus romances.

Agora, a marca conhecida pelos cadernos ‘dos artistas’ lança uma inovação que vai facilitar a vida a todos os que queiram passar do papel para o digital, seja o que for que desenhem ou escrevam. Chama-se Smart Writing Set, é constituído por uma caneta, um caderno e uma aplicação que se unem através de uma tecnologia que permite a digitalização em tempo real do que é escrito no bloco de notas. A aplicação pode ser instalada em qualquer telemóvel ou tablet (é compatível com Android e iOS) e a ligação entre a caneta e o dispositivo é feita através do sistema de partilha Bluetooth.

Os movimentos feitos no papel (escrita ou desenho) são automaticamente registados pela caneta e transferidos para a aplicação. É ainda possível editar e organizar o projeto, recorrendo a ferramentas que permitem, por exemplo, mexer na cor, no contraste da imagem ou na saturação. No caso de ser um texto, o documento pode permanecer com a sua letra manuscrita ou pode transformá-la em carateres de Microsoft Word.

O Smart Writing Set custa €229 e já está disponível

.