Matt Damon está prestes a mudar-se para Brooklyn. De acordo com o jornal norte-americano Wall Street Journal, o ator e produtor comprou um apartamento no último andar de um edifício em Brooklyn Heights. E não se trata de um apartamento qualquer, mas sim da casa mais cara do bairro.

O ator terá pago cerca de 16 milhões e meio de dólares, ultrapassando o recorde até então atingido por uma casa de Cobble Hill, em 2015, que custou 15,5 milhões.

The Standish é o nome do complexo de apartamentos. Os preços variam entre 1,29 milhões de dólares, no caso de um quarto apenas, e 2,985, no caso de ter três. O apartamento comprado por Damon ultrapassa em muito estes valores porque se trata de uma junção de vários apartamentos num só.

A casa conta com 578 metros quadrados, seis quartos e um amplo terraço virado para a cidade. O próprio edifício em si é uma autêntica joia para os apreciadores de design. Foi construído em 1903 pelo arquiteto de Brooklyn, Frank S. Lowe, e foi inicialmente pensado para ser um hotel.