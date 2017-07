Nada melhor do que desligar do mundo assim que entramos em casa. O objetivo da mais recente campanha da Zara Home é esse mesmo, criando uma ligação entre os objetos, os têxteis e a Natureza. Os interiores são aconchegantes, as cores são dominadas pelos tons neutros e as texturas são orgânicas, criando uma sinergia que nos desliga do mundo tecnológico e stressante em que vivemos.

O objetivo é aproximar o interior da casa à Natureza em espaços e detalhes que a representam, da simplicidade dos materiais à imperfeição das superfícies. Afinal, o design não tem de ser sempre perfeito. A nova campanha foi imaginada pelo designer Stefan Beckman e fotografada por Thomas Brown, num ambiente rústico e sofisticado.





Veja o vídeo em cima e as imagens aqui:



