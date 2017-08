Esta é a campanha solidária que vai doar um dólar à Girl Up, uma fundação das Nações Unidas que promove a liderança nas mulheres jovens, cada vez que alguma imagem for publicada com a hashtag #DreamBigPrincess. O objetivo da campanha é conseguir angariar um milhão de dólares.

A campanha teve a participação das mais novas vozes femininas nas Nações Unidas, entre elas a líder da primeira equipa de ciclismo feminino no Afeganistão, uma atleta paralímpica chinesa, vencedora de uma medalha de ouro, uma escritora adolescente e uma campeã de surf brasileira. Foram fotografadas por 19 fotógrafas que tentaram mostrar a força e o poder no feminino.

Para Jimmy Pitaro, presidente da divisão de produtos e media da Disney, o objetivo da campanha é que "a ideia de que estas histórias, tanto da vida real como da ficção, como as da Bela ou Rapunzel, possam inspirar as crianças a seguir os seus sonhos". A campanha foi lançada em 2016 e pretende ainda destacar o lado mais determinado e inspirador das princesas da Disney.