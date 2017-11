Uma morte misteriosa, vários suspeitos e um criminoso à solta. Esta podia ser só mais uma história de uma nova série, não fosse uma pequena diferença: em Mosaic, quem conduz a investigação é o espectador.

A história protagonizada por Sharon Stone vai sendo contada em segmentos – uns com apenas alguns minutos, outros do tamanho de um episódio de uma série tradicional –, mas ao longo da experiência os espectadores têm a oportunidade de assistir a eventos pelo ponto de vista de determinadas personagens. Quem quiser ver a série através da perspetiva de todas elas, para não perder nenhum pormenor, também o pode fazer.

Embora esta seja a primeira vez que uma série é feita com uma dinâmica assim, experiências em que o utilizador pode escolher o destino e as ações de certas personagens já existem há algum tempo. No entanto, e tanto quanto sabemos, neste caso as decisões do espectador não influenciam o final – apenas lhe dão a oportunidade de olhar para a história através de perspetivas diferentes, algo que no final poderá ajudar a resolver o mistério.

A ideia surgiu da frustração de Steven Soderbergh, que sentia que a estrutura tradicional daquilo que era um filme em Hollywood não evoluía há décadas. O realizador juntou-se a Casey Silver, o antigo diretor da Universal Pictures, e desde 2012 que têm vindo a desenvolver a ideia. Mosaic é, no entanto, apenas o primeiro de muitos projetos interativos que já estão a ser criados e que prometem ser cada vez mais complexos.

A aplicação já está disponível para dispositivos iOS e é gratuita. Se preferir uma experiência mais convencional sem interações, a série estará disponível na HBO a partir de janeiro. Pode ver o trailer em cima.