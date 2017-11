A Mattel apresentou esta semana a sua primeira boneca Barbie que usa um hijab, inspirada na esgrimista Ibtihaj Muhammad. Além de ter sido a primeira atleta norte-americana a competir com a cabeça tapada, Muhammad também foi eleita no ano passado uma das 100 mulheres mais influentes segundo a revista Time.

"Ibtihaj é uma inspiração para inúmeras meninas que nunca se viram representadas e, honrando a sua história, esperamos que essa boneca lhes diga que elas podem ser e fazer qualquer coisa", explicou Sejal Shal Miller, vice-presidente de marketing mundial da Barbie, no comunicado de imprensa.

Numa entrevista à Teen Vogue, a atleta sublinhou que é muito poderoso ver meninas que usam e que não usam hijab a brincar com esta Barbie. "Cresci a brincar com Barbies e sei que quanto mais diversidade as bonecas oferecerem, mais histórias inspiradoras elas poderão ajudar a criar", afirma.