A incrível casa do músico John Legend e da modelo Chrissy Teigen está atualmente disponível no mercado por 2164 mil milhões de euros, cerca de meio milhão a mais do que o casal investiu quando a comprou.

São quase 200 metros quadrados de casa, dividida por dois quartos, três casas de banho e um estúdio de gravação. A mansão foi completamente renovada pelo casal, com um estilo muito próprio, a fazer lembrar os anos 60.

A casa foi construída num local estratégico e perfeito para quem valoriza a privacidade, já que se encontra meio escondida, no alto de uma das famosas colinas de Hollywood. O interior da propriedade conta ainda jardins de inspiração asiática, com fontes e muita vegetação.

A sala principal da casa tem uma porta de vidro que abre para dar acesso direto ao jardim. Aí encontra-se também uma zona de barbecue e um jacuzzi.