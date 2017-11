Um estudo conduzido pela empresa Mintel concluiu que 61% das mulheres solteiras estão felizes com o seu estado civil, um número superior aos 49% dos homens solteiros. A mesma investigação veio descobrir que 75% dessas mulheres não procuraram uma nova relação durante o último ano e que 32% das mulheres solteiras com idades entre os 45 e os 65 são muito felizes sozinhas; o mesmo se verifica em apenas 19% dos homens da mesma faixa etária.





Os resultados parecem ter uma explicação: Emily Grundy, professora na Universidade de Essex, garante que as mulheres costumam ter muito mais trabalho com as relações que os homens, o que acaba por ser cansativo a vários níveis. "Está comprovado que as mulheres passam mais tempo a fazer tarefas domésticas do que os homens e penso que também acabam por ter mais trabalho emocional", explica. Além disso, acrescenta, "as mulheres são quem costuma resolver os problemas e discussões que existam entre o casal".





Mas além do trabalho que uma relação exige existe ainda, segundo o estudo, outra razão para tantas mulheres quererem continuar solteiras: o sexo feminino é, regra geral, muito mais sociável quando não há um parceiro envolvido. O mesmo já não se verifica com os homens.





"As mulheres costumam criar e manter círculos sociais mais alargados quando estão solteiras, enquanto os homens dependem muito das suas mulheres para conversar e criar outras relações interpessoais. Está provado em vários estudos que as mulheres solteiras têm vidas sociais muito mais ativas que as mulheres comprometidas. No caso dos homens, acontece precisamente o oposto."