São o local perfeito para viver o espírito natalício em pleno e, ao mesmo tempo, comprar presentes originais para esta quadra. Nada melhor do que viajar para uma destas cidades em dezembro.







POR CÁ…

Wonderland Lisboa | Está de regresso ao Parque Eduardo VII, pelo segundo ano consecutivo. Este é quase um País das Maravilhas natalício, sobretudo para as crianças. Entre a roda gigante e a pista de gelo há ainda uma série de animações diárias. A entrada é gratuita e o mercado decorre até ao dia 1 de janeiro.

Christmas Market no Ateneu do Porto | Esta é já a 4.ª edição deste mercado que tem lugar no último fim de semana antes do Natal (de 15 a 17 de dezembro). Aqui, podem fazer-se compras durante três dias em cerca de 45 vendedores de brinquedos, acessórios, gastronomia e vinhos. Rua Passos Manuel, 44, no Porto. O mercado estará aberto no dia 15 dezembro das 14h às 22h, no dia 16 dezembro entre as 10h30 e as 22h e no dia 17 dezembro das 10h30 às 20h.

MINI-MI no GRILO, Lisboa | Trata-se de uma pop-up store com uma seleção criteriosa de marcas e criadores portugueses divididos entre moda, design, brinquedos e acessórios. A entrada é livre e o espaço é pet friendly. O branco, inspirado na neve, misturado com as luzes quentes e o verde dos pinheiros, num ambiente de artistas que remete para o passado, prometem encantar quem aqui se dirigir. Dias 8 e 9 de dezembro, das 10h00 às 19h00. Rua do Grilo, Beato.

Vila do Natal, Cascais | Instalado no Parque Marechal Carmona, em Cascais,este espaço foi visitado por 50 mil pessoas só no ano passado.Este ano, além da presença do Pai Natal e de uma árvore com oito metros, haverá muito mais animação.De 6 de dezembro a 1 de janeiro.Os bilhetes variam entre os 5 euros (crianças) e os 6 euros (adultos) e há packs especiais para famílias.

Mercado de Natal CCB, Lisboa | Começou no passado dia 3 de dezembro e repete-se agora no dia 17, entre as 10h00 e as 18h00

Mercadão de Natal Time Out | No próximo dia10 de dezembro, o Mercado da Ribeira recebe o Mercadão de Natal, com mais de 40 marcas e projetos de autor e design de origem portuguesa. O evento arranca às 10h00 e a entrada é gratuita.

Natalis, Lisboa | Decorre de 6 a 10 de dezembro. É composto por quatro áreas distintas, mas complementares: Mercado de Natal, Mercado de Oportunidades, Mercado do Chocolate e, este ano, pela primeira vez, o Mercado de Doces Conventuais. Tudo isto com a natural ligação à Maior Feira Popular Indoor – FIL Diverlândia. A entrada é gratuita.

Vila Natal, Óbidos | Até ao dia 31 de dezembro, Óbidos volta a transforma-se na Vila Natal com mais magia. Este ano contou, pela primeira vez, com o camião da Coca-Cola, no dia da abertura. Os bilhetes já se encontram à venda na bilheteira online. As crianças até 3 anos pagam 5 euros e o público em geral 7 euros. Há ainda preços especiais para grupos.

Cidade Natal, Leiria | O centro histórico de Leiria oferece um ambiente natalício até ao dia 3 de janeiro. Quem por lá passar pode contar com workshops de criação de enfeites, concertos de Natal, animação de rua, presença do Pai Natal e muito mais.

Perlim, Santa Maria da Feira | Este é consideradoo maior parque temático de Natal em Portugal e é necessário um dia inteiro para o visitar. O programa oferece vários espetáculos musicais, histórias de encantar, animação circulante, cenários e cenografia. Decorre até ao dia 31 de dezembro. As crianças até 2 anos não pagam, dos 3 aos 12 pagam 5 euros e o público geral 6 euros. Também os adultos com mais de 65 anos pagam apenas 5 euros.

Aldeia de Natal no Diverlanhoso, Póvoa de Lanhoso | Esta aldeia temática tem um labirinto fluorescente, um percurso de pontes, uma escadinha encantada, um mercadinho de Natal, casas temáticas, trampolins, circo, teatro, entre várias outras atrações. Existe também uma casa, onde os mais pequenos vão poder fazer experiências incríveis e aprender a fazer os seus próprios brinquedos. Decorre de 13 a 21 de dezembro. As entradas custam 7 euros.