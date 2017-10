Chama-se Med Transfer by Gin Mare e é uma ideia pioneira em Portugal, implementada pela marca de gins, para criar uma experiência gastronómica ideal para depois do trabalho e que pode juntar até cinco pessoas. Como funciona? A van Gin Mare recolhe o grupo de colegas e leva-os numa rota que inclui Med Cocktails combinados com deliciosos petiscos de autor: no Tapisco, no Boa Bao e no Topo Chiado.





A iniciativa está disponível nos dias 17, 18, 24 e 25 de outubro, mas as inscrições terão de ser feitas até 24 de outubro, registando-se através do preenchimento do formulário aqui . A recolha inicial é feita às 18h45 no local de trabalho respetivo e a experiência termina às 22 horas, para levar de volta os participantes ao ponto de origem. Uma vez inscritos, todos os aspirantes à experiência ficarão numa lista de espera, da qual serão selecionados os vencedores, bem como os suplentes, para o caso de haver alguma desistência. Os nomes dos selecionados vão ser publicados no mesmo site e na página de Facebook da Gin Mare, com uma semana de antecedência. O vencedor terá 24 horas para confirmar a sua presença, bem como dos colegas de trabalho eleitos por si.