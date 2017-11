O Novo Talento Fnac Fotografia, o concurso da cadeia de lojas que conta já com 15 edições, está de regresso este ano para encontrar um fotógrafo que se distinga pela originalidade, pela técnica e pela capacidade narrativa. Quem ganhar receberá uma máquina fotográfica, um curso de fotografia até um ano no Instituto Português de Fotografia e uma assinatura anual da revista O Mundo da Fotografia. Os trabalhos do artista serão ainda expostos nos Fóruns Fnac durante um período mínimo de um ano.

"Durante todos estes anos tivemos o privilégio de contactar com centenas de jovens artistas, muito talentosos e de diferentes estilos, que tiveram a oportunidade de dar a conhecer os seus trabalhos. Convidamos todos os artistas nacionais a participar na edição de 2017", diz em comunicado Inês Condeço, diretora de comunicação da Fnac.

O vencedor será anunciado a 17 de janeiro de 2018 numa cerimónia que contará com a presença de um júri composto por Augusto Brázio (fotógrafo), Francisco Feio (professor de fotografia), Mário Cruz (fotojornalista e vencedor do World Press Photo 2016, categoria Assuntos Contemporâneos) e Sérgio B. Gomes (jornalista do Público).

Esta é uma iniciativa que se destina a artistas nacionais com mais de 18 anos e com um portefólio de fotografias originais nunca antes submetidas a concurso. Os candidatos podem inscrever-se até 17 de novembro em qualquer loja Fnac do país ou no site culturafnac.pt.