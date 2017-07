Este dia foi igualmente assinalado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos com uma infografia alusiva aos dados sobre as principais estatísticas da população portuguesa em 2016. Tendo em conta que as famílias portuguesas do século XXI estão a atravessar um período de mudança, que dados podemos retirar daqui? Em 1990, apenas 15% dos bebés nasciam fora do casamento – uma diferença acentuada em comparação com os 53% de 2016, que mostra que mais de metade dos filhos nasce fora do casamento. Por outro lado, o número de famílias monoparentais quase duplicou nos últimos 14 anos ? 11% em 2016 contra os 6% de 1992 ? tal como o número de famílias com uma só pessoa – 22% em 2016 face aos 13% de 1992. Um outro dado, apesar de não ser surpreendente, é o número médio de bebés por mulher. Em 2016 era de 1,36, em 1970 era de 3.